Хабиров ослабил ограничение по коронавирусу в кафе и ресторанах

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Глава Башкирии Радий Хабиров согласился ослабить введенное на прошлой неделе ограничение по коронавирусу в кафе и ресторанах.

Напомним, в пятницу, 18 июня, руководитель региона подписал указ о режиме повышенной готовности. Согласно документу, с 29 июня посещать общепит вместимостью от 10 человек будет разрешено только тем жителям, кто вакцинировался от COVID-19 или имеет на руках отрицательный тест.

На сегодняшнем оперативном совещании Хабиров заявил, что ослабляет этот пункт указа. Теперь гражданам, не сделавшим прививку от коронавируса, запретят заходить в кафе и рестораны, в которых предусмотрено более 50 мест.

– Министр [торговли и услуг Башкирии Гусев] Алексей Николаевич проводил консультации с рестораторами. Они обратились к нему [с просьбой] данный критерий увеличить. Все крупные столовые, рестораны и кафе от 50 и выше мест попадают под требования нормы. Я прошу внести оперативно изменения в указ, – сказал глава Башкирии.

Ранее «КП-Уфа» собрала все ограничения по коронавирусу, которые вводятся с 22 июня. Ознакомиться с ними можно по ссылке.