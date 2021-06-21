Число жертв коронавируса в Башкирии увеличилось до 566 человек

За сутки госпитализация потребовалась 52 жителям

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 566 человек. За прошедшие сутки его жертвами стали еще четыре человека. Об этом 21 июня сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, по последним данным, в республике зарегистрировано 40 191 случай COVID-19. В течение минувших 24 часов положительный тест на инфекцию сдали 108 жителей региона. Выздоровели 37 969 человек, 18 – за последние сутки.

В больницах Башкирии сейчас лежат 200 носителей коронавируса. За сутки госпитализация потребовалась 52 жителям. В тяжелом состоянии находятся 27 пациентов.