Чиновники переплатили подрядчику 8,5 млн рублей за строительство ФОКа

Бюджету РБ был нанесен ущерб в размере 8,5 млн рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Чиновники из Управления капитального строительства Башкирии переплатили подрядчику 8,5 млн рублей за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Шаранском районе. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по двум статьям: о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

По версии следствия, в октябре 2018 года Управление капстроительства региона и фирма «МегаСтройМонтаж» заключили госконтракт на строительство ФОКа в селе Шаран на общую суммы более 114 млн рублей. В период с декабря 2018 по апрель 2020 года заказчик подписал акты о приемке выполненных работ и заплатил исполнителю более 44 млн рублей. При этом подрядчику отстроил объект на сумму в 36,3 млн рублей.

– До настоящего времени физкультурно-оздоровительный комплекс не эксплуатируется, – передали в СК РБ. – В результате указанных действий завышена фактическая стоимость выполненных работ более чем на 8,5 млн. рублей, тем самым бюджету Республики Башкортостан причинен ущерб на вышеуказанную сумму.

Следователи продолжают работу в рамках уголовного дела и устанавливают чиновников, причастных к совершению преступления.