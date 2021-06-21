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Общество21 июня 2021 11:18

Спасатели сообщили о пропаже двух туристок в Башкирии

Тревожный вызов в аварийную службу поступил поздним вечером
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

19 июня в Белорецком районе Башкирии возле хребта Ялангас заблудились две туристки – женщины 35 и 38 лет. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Сообщение о пропаже путешественниц поступило в диспетчерскую службу уже поздно вечером. На поиски туристок были направлены спасатели аварийного ведомства. Ночью им удалось обнаружить женщин целыми и невредимыми.

– Этот случай еще раз подтверждает необходимость регистрации туристами своего маршрута для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи во время похода, – отметили в Госкомитете РБ по ЧС.

В ведомстве туристическим группам рекомендуют обязательно сообщать о прибытии в конечный пункт.