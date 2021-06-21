Спасатели сообщили о пропаже двух туристок в Башкирии

фото: Госкомитет РБ по ЧС

19 июня в Белорецком районе Башкирии возле хребта Ялангас заблудились две туристки – женщины 35 и 38 лет. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Сообщение о пропаже путешественниц поступило в диспетчерскую службу уже поздно вечером. На поиски туристок были направлены спасатели аварийного ведомства. Ночью им удалось обнаружить женщин целыми и невредимыми.

– Этот случай еще раз подтверждает необходимость регистрации туристами своего маршрута для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи во время похода, – отметили в Госкомитете РБ по ЧС.

В ведомстве туристическим группам рекомендуют обязательно сообщать о прибытии в конечный пункт.