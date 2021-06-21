Погибший на трассе в Башкирии 10-летний мальчик возвращался домой после соревнований по хоккею

фото: ГИБДД РБ

В башкирской Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП на трассе в Кушнаренковском районе, в котором погиб 10-летний мальчик. По данным ГИБДД, он вместе с тренером и другим ребенком возвращался домой после соревнований по хоккею.

Смертельная авария случилась на автодороге Москва-Уфа вчера днем, 20 июня. По предварительным данным, 55-летний уфимец за рулем Ford Escape, в котором сидели дети, врезался в припаркованный у обочины грузовик Scania. От полученных травм 10-летний мальчик из легковушки скончался на месте, а водитель – тренер по хоккею – и еще один 11-летний пассажир были госпитализированы.

По факту аварии ГИБДД проводит расследование. Происшествием также заинтересовался СК Башкирии. Ведомство обратилось к районному прокурору с ходатайством о передаче материалов следователям для дальнейшей проверки.