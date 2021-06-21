Радий Хабиров рассказал о нашем «ответе Чемберлену»

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 21 июня, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сделал отсылку к легендарному советскому лозунгу 1930-х годов. Прозвучала фраза сразу после доклада гендиректора АО «БСК» Эдуарда Давыдова. Хабиров увидел сводную таблицу, где публиковалась прибыль Башкирской содовой компании.

- Это наш ответ Чемберлену, - с улыбкой сказал Хабиров. – Это цифры, которые есть и, прекрасное, на мой взгляд, развитие. Очень впечатляющие цифры. Надо людям рассказывать об этом.

Напомним, знаменитый советский лозунг «Наш ответ Чемберлену» появился в 1930-е годы. Тогда СССР находился в экономической изоляции от стран Запада, а главным идеологом санкций против нашей страны выступал британский премьер-министр Невилл Чемберлен. Чтобы преодолеть отсталость отечественной промышленности в Советском Союзе началась ускоренная индустриализация, которая позволила избавиться от зависимости от иностранных технологий и сырья.