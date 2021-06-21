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Происшествия21 июня 2021 8:53

В Башкирии хищная птица набросилась на ребенка и выколола ему глаз

Сова пришла в ярость, когда мальчик подобрал ее потомство
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Сова бросилась на ребенка в попытке защитить свое потомство

Сова бросилась на ребенка в попытке защитить свое потомство

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Салаватском районе Башкирии сова набросилась на ребенка, который подобрал ее птенца. Она выколола мальчику глаз. Об этом сообщила газета «Юрюзань».

Инцидент произошел рядом с деревней Тикеево. Несколько детей, искупавшись в местной речке, шли домой. По дороге один из мальчиков заметил в траве совенка и подобрал его. Практически сразу на ребенка налетела мать птенца: в попытке защитить потомство, когтями она выцарапала несовершеннолетнему глаз.

После происшествия пострадавшего доставили в уфимскую больницу. Врачи не смогли сохранить травмированный глаз, несмотря на несколько попыток хирургического вмешательства.