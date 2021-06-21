В Башкирии 27 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

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Сегодня, 21 июня, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. министра здравоохранения республики Гульнара Зиннурова представила доклад о распространении коронавируса в регионе. По словам чиновницы, на сегодняшний день общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Башкирии составил 40191. Только за прошедшие сутки было подтверждено 108 случаев заражения коронавирусом.

- В стационарах на лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 200 пациентов, за прошедшие сутки поступило 52. На амбулаторном лечении находятся 1456 пациентов, за сутки поступило 56. Выписано с выздоровлением за все время почти 38 тысяч человек, за прошедшие сутки – 18 пациентов, - заявила Гульнара Зиннурова.

По словам и.о. министра здравоохранения, из тех, кто на стационарном лечении в удовлетворительном состоянии находятся восемь человек, средней тяжести 165 и в тяжелом состоянии – 27 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены два человека.

- В инфекционных госпиталях на Запотоцкого, в Зубово и Стерлитамаке развернуто 1420 коек. В настоящее время занято коек 89,6%, свободный фонд – 10,4%, - подчеркнула Гульнара Зиннурова.