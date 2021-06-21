Хабиров поручил до 2 июля привить от коронавируса 60% чиновников

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству республики, районным и городским администрациям, а также подведомственным им учреждениям привить от коронавируса 60% сотрудников в срок до 2 июля. Задачу перед чиновниками руководитель региона поставил во время оперативного совещания.

– В общей сложности это десятки и сотни тысяч людей, – сказал Хабиров. – Я прошу вас обеспечить до 25 июня не менее 30% слушающих, которые бы вакцинировались, а ко 2 июля вы должно обеспечить 60% вакцинирования ваших служащих.

Глава Башкирии добавил, что «не очень представляет», как сотрудники госорганов, «которые с утра до вечера занимаются борьбой с коронавирусом и убеждают людей вакцинироваться», сами не делают прививку.

– Как они могут тогда людей убеждать? Я этого не понимаю, – заключил руководитель региона.