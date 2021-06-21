Под Уфой опять загорелся мусорный полигон: что происходит сейчас

фото: регоператор

Вчера, 20 июня, около поселка Новые Черкассы в Уфимском районе второй раз за месяц загорелся мусорный полигон. Как сообщало МЧС Башкирии, пожар был локализовали ближе к вечеру.

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, отвечающий за свалку, пояснил, что на ней загорелись два участка общей площадью 250 квадратных метров.

– Причина самовозгорания полигона – сухая, жаркая, ветреная погода. На первом участке 50 кв. м пожар ликвидирован – остаточное задымление. На втором участке возгорания около 200 кв. м наблюдается остаточное тление, – передали в учреждении.

Сейчас на месте происшествия пожарные и коммунальщики отсыпают полигон грунтом. Регоператор добавил, что «угрозы населенным пунктам нет».

Тем временем уфимцы жалуются на неприятный запах на улицах города. Башгидромет пока не опубликовал оперативные данные по загрязнению атмосферы в столице республики.

Напомним, полигон близ Черкассов уже горел в конце мая. Тогда площадь пожара составила 300 «квадратов».