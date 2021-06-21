В Башкирии назвали основные причины младенческой смертности

За прошлый год в республике скончались 238 детей до года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минздраве Башкирии рассказали о самых распространенных причинах младенческой смертности в регионе. По этому печальному показателю республика до сих пор находится в числе лидеров – уровень младенческой смертности в Башкирии превышает среднероссийский. Правда, за прошедший год удалось снизить его на 0,3%.

Как пишет издание UfacityNews.ru, всего за 2020 года в республике скончались 238 детей в возрасте до одного года. По данным официальной статистики, это 5,8 случаев смерти на каждую родившуюся тысячу детей. К слову, в 2019 году медики зафиксировали 261 случай смерти новорожденных, а коэффициент смертности составлял 6,1 случаев на тысячу младенцев.

Как сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на Минздрав Башкирии, в прошлом году 132 младенца в республике скончались «по причине состояний, возникающих в перинатальном периоде» — это родовые травмы, асфиксия, ишемия мозга, гипоксия и плацентарные нарушения.

38 детей скончались из-за врожденных аномалий, 18 – от болезней органов дыхания, шестеро от - инфекционных и паразитарных болезней, двое – от болезней пищеварительного тракта и двое от внешних причин.