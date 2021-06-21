Уфимский репер Моргенштерн объявил о помолвке

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Уроженец Уфы, знаменитый репер Алишер Моргенштерн объявил о своей помолвке. При этом артист заявил, что предложение руки и сердца ему сделала его девушка Дилара Зинатуллина, а вовсе не наоборот. На предложение он ответил кратко – «Да».

- Мальчик: делает предложение, мужчина: принимает его. Да-да, завидуйте, я выхожу за жену. Я хочу сказать «спасибо» своей жене за то, что она перевернула реальность, - написал у себя на странице в Инстаграм Моргенштерн.

Как отметил артист в своих соцсетях, «произошло это чудо в синагоге, на моем первом шабате». Дилара достала кольцо и предложила реперу руку и сердце.