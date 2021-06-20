В Башкирии в питьевой воде обнаружили кишечную палочку

В одной из деревень мутность воды была превышена в два раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях Роспотребнадзор по Башкирии провел выездную проверку питьевой воды в Ишимбайском районе республики. Как оказалось, в селе Ишеево в воде обнаружилась кишечная палочка, сообщили в пресс-службе ведомства. В соседних деревнях ситуация оказалась не лучше. Например, в том же Ишеево, а также в Ахмерово, Канакаево и Янги-аул вода оказалась слишком мутной. Этот показатель при норме в 1,5 мг/дм3 достиг там значения в 2,2-2,4 мг/дм3. В Ахмерово и вовсе мутность превышена в два раза.

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии, местные власти не вели протоколов исследования питьевой воды с 2018 года. В итоге, на местную администрацию составили протоколы и обязали их устранить нарушения до 15 октября 2021 года.