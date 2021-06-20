В Уфе откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавируса в крупных торговых центрах

Поставить укол теперь можно во всех крупных ТЦ Уфы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В предстоящий понедельник, 21 июня, в Уфе откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Так, жители и гости башкирской столицы смогут поставить прививку от COVID-19 в Гостином дворе и ТЦ «Простор». Время работы мобильного пункта: в будние дни с 13:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 19:30.

Со вторника, 22 июня, мобильный пункт вакцинации заработает в ТК «Центральный». Там также можно будет привиться в будни с с 13:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 19:30.

Дополнительный пункт вакцинации откроется в поликлинике №46 по адресу: улица Софьи Перовской, 38. Там будут принимать без предварительной записи в выходные дни с 08:00 до 20:00.

Записаться на вакцинацию от коронавируса также можно по месту жительства через портал Госуслуг, мобильное приложение «К врачу» или сайт «Доктор РБ».

Напомним, с понедельника, 22 июня, в целый ряд учреждений будет запрещен доступ всем, у кого нет сертификата о прививке от COVID-19, либо свежего отрицательного теста на ковид или справки о противопоказаниях к вакцинации.