В аэропорту Уфы вынужденно сел самолет, летевший из Челябинска в Симферополь

После устранения неисправности борт продолжил полет по маршруту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 июня, в аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Северный ветер», следовавший из Челябинска в Симферополь. Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе воздушной гавани, причиной экстренного приземления стала неисправность бортового компьютера.

На борту самолета Челябинск-Симферополь находились 188 пассажиров, опасного груза не было. Как отметили в пресс-службе аэропорта «Уфа», посадка произведена в штатном режиме – сигнал «Тревога» не объявлялся.

- После исправления всех неполадок самолёт вновь вылетел по маршруту, - рассказали в воздушной гавани.

Напомним, в минувшую субботу, 19 июня, поздно вечером, в уфимском аэропорту произошла нештатная ситуация: при посадке у самолета Boeing-767 загорелась стойка шасси. К счастью, обошлось без пострадавших.