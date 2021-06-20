Синоптики озвучили прогноз погоды в Башкирии на понедельник, 21 июня

Фото: Рустем Ахунов

Новая рабочая неделя в Башкирии начнется с наступления относительной прохлады. Синоптики прогнозируют в предстоящий понедельник, 21 июня, переменную облачность, умеренный ветер разного направления и невысокую влажность. По данным Gismeteo, утром в республике температура воздуха составит +17, +19 градусов Цельсия, а днем воздух прогреется до +24, +25 .

По данным метеорологов, в предстоящий понедельник осадков не ожидается. Весь день на территории Башкирии прогнозируется атмосферное давление на уровне 754-756 миллиметров ртутного столба.

В ночь с понедельника на вторник в также ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит +20, +19 градусов Цельсия.