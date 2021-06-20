Следком по Башкирии подключился к расследованию аварии, где погиб 11-летний ребенок

Фото: ГИБДД по Башкирии

Следователи СКР по Башкирии подключились к расследованию обстоятельств ДТП в Кушнаренковском районе республики, где в результате столкновения легковушки и большегруза погиб 11-летний ребенок. Следком ходатайствует о передаче материалов проверки из ведения органов внутренних дел к следователям управления. По данным ГИБДД по Башкирии, авария произошла около 12:25 часов в районе села Шарипово.

По предварительным данным, 55-летний водитель «Ford Focus» двигаясь по трассе выехал на обочину и врезался в полуприцеп «Scania», припаркованный на обочине. В результате столкновения 11-летний ребенок, находившийся в салоне легкового автомобиля, скончался на месте ДТП, а его сверстник и сам водитель были госпитализированы. В пресс-службе СКР по Башкирии сообщают, что оба находятся в тяжелом состоянии.

Следком по Башкирии ходатайствует перед прокурором Кушнаренковского района о передаче материалов проверки по факту ДТП следователям для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.