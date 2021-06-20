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Происшествия20 июня 2021 12:23

В Башкирии при столкновении фуры и легковушки погиб 11-летний ребенок

Авария произошла на трассе в Кушнаренковском районе республики
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня, 20 июня, на федеральной трассе в Кушнаренковском районе Башкирии произошло ДТП с погибшим. Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, по предварительным данным на 1299 километре трассы Москва-Уфа столкнулись легковой «Ford» и большегруз «Scania».

В результате столкновения легковой автомобиль превратился в груду покореженного металла – погиб 11-летний ребенок, еще одного человека, предположительно одного из родителей, вытащили из салона и экстренно госпитализировали.

По данным дорожной полиции, сейчас пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются.