В Башкирии при столкновении фуры и легковушки погиб 11-летний ребенок

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня, 20 июня, на федеральной трассе в Кушнаренковском районе Башкирии произошло ДТП с погибшим. Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, по предварительным данным на 1299 километре трассы Москва-Уфа столкнулись легковой «Ford» и большегруз «Scania».

В результате столкновения легковой автомобиль превратился в груду покореженного металла – погиб 11-летний ребенок, еще одного человека, предположительно одного из родителей, вытащили из салона и экстренно госпитализировали.

По данным дорожной полиции, сейчас пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются.