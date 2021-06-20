В Башкирии водитель ВАЗ-2112 вылетел в кювет и едва не угробил пассажира

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

В минувшую субботу, 19 июня, рано утром на сельской дороге Танаканово-Янаул-Исимово в Кугарчинском районе Башкирии перевернулась отечественная легковушка. По данным ГИБДД по Башкирии, 22-летний местный житель за рулем ВАЗ-2112, двигаясь со стороны деревни Таваканово в сторону деревни Янаул, съехал с дороги.

В результате, машина перевернулась – пострадал как сам водитель, так и его 19-летний пассажир. Обоих молодых людей доставили в ближайшую больницу, в причинах ДТП теперь разбираются сотрудники дорожной полиции.

Как сообщали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, в этот же день в Янаульском районе республики перевернулась еще одна машина. В аварии пострадали 41-летний водитель и его 37-летняя пассажирка.