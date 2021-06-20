В Башкирии на сельской дороге перевернулась легковушка, есть пострадавшие

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ночь на воскресенье, 20 июня, в Янаульском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. По данным дорожной полиции, на четвертом километре сельской дороги Янаул-Сабанчи 41-летний житель Нефтекамска за рулем «Lifan Х60», предположительно, не справился с управлением, отчего машина вылетела в кювет и перевернулась. Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, в результате аварии водитель и его 37-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии за минувшие сутки в республике произошло 10 автомобильных аварий, в которых пострадали 13 человек. За это же время дорожные полицейские выявили более двух тысяч нарушений ПДД и задержали 55 нетрезвых водителей.