В Башкирии открыли новый асфальтобетонный завод

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Накануне в селе Душанбеково Кигинского района Башкирии открыли новый асфальтобетонный завод. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава республики Радий Хабиров. Он подчеркнул, что предприятие поможет решить проблему плохих дорог в северо-восточных районах региона.

- Построили завод за рекордно короткий срок - 5 месяцев. Оснащение - самое современное и позволяет выпускать любые асфальтобетонные смеси, - написал в своих соцсетях Радий Хабиров.

По словам главы Башкирии, новый завод – уже второе предприятие, построенное в Кигинском районе всего за год. В октябре 2020 года там же открыли цех молочной кухни на 20 рабочих мест.