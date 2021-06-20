Синоптики рассказали, какой будет погода в конце июня в Башкирии

Фото: Рустем Ахунов

В конце июня в Башкирии установится солнечная и ветреная погода. Время от времени в республику будут приходить ливни с грозами, а температура воздуха не будет падать ниже +23 градуса Цельсия. По данным сервиса Gismeteo, вся следующая рабочая неделя, с 21 по 25 июня будет сухой и жаркой. Столбики термометров в светлое время суток подскочат до +27, +30 , а по ночам температура воздуха не будет падать ниже +18 .

Конце следующей недели ознаменуется сильными ливнями и грозами. В субботу и в воскресенье Башкирию накроют дожди, а температура воздуха будет падать с +29 до +23 . По данным Gismeteo, гроза накроет республику еще и в понедельник, 28 июня. В завершении первого месяца лета в регионе вновь установится сухая и жаркая погода. Днем столбики термометров будут показывать +27, +28 , по ночам от +16 до +18 .

Вплоть до конца июня в Башкирии будет наблюдаться усиление ветра до 10-11 метров в секунду.