В Уфе прекращены поиски 14-летней девушки в необычном образе

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Накануне волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» распространили ориентировку на 14-летнюю девушку из Уфы. Подросток пропал еще 18 июня – поисковики уточнили, что именно в тот день родные и близкие в последний раз связывались с пропавшей.

При рассылке ориентировки волонтеры описывали ее приметы. Как оказалось, пропавшая обладала необычным образом: она была одета во все черное и носила пирсинг в носу в виде кольца. К счастью, поздно вечером в субботу, 19 июня, стало известно, что поиски прекращены – девушку нашли. Об этом в своих социальных сетях сообщили волонтеры «Лиза Алерт. Башкортостан».

Подробностей о том, где все это время пропадала девушка, поисковики не сообщили, ссылаясь на внутренние правила своей организации.