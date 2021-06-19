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Общество19 июня 2021 15:44

Министр здравоохранения Башкирии показал фото с очередями на вакцинацию

На жителей Башкирии повлияли изменения в антиковидный указ
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: Максим Забелин

Фото: Максим Забелин

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в соцсетях выложил фотографии с очередями на вакцинацию.

Накануне вышел обновленный указ Радия Хабирова об ограничениях из-за распространения коронавируса. Значительная его часть была посвящена тем, кто до сих пор не сделал прививку от ковида – например, теперь такие жители Башкирии не смогут свободно заходить в рестораны или театры (им нужно будет каждый раз показывать справку о результате ПЦР-анализа).

Видимо, этот указ повлиял на жителей Уфы, которые на выходных отправились делать прививки в торговые центры. Фотографии происходящего выложил руководитель Минздрава Башкирии Максим Забелин.

- Сейчас все прививочные пункты загружены, образуются очереди. Для разгрузки мы выводим дополнительный персонал, формируем план по открытию новых пунктов вакцинации. Прошу вас, дорогие граждане, соблюдать социальную дистанцию и использоваться маски, - написал министр в Инстаграме и приложил соответствующие фото.

Ранее мы выпускали большой материал о том, где сделать прививку от коронавируса в Уфе.