Видео: жительницу Башкирии напугал окровавленный лифт в многоэтажке

Фото: соцсети

Жительница Салавата Евгения М. выложила в соцсетях видео с окровавленным лифтом своего дома.

По словам местной жительницы, видео она засняла в подъезде дома по бульвару Салавата Юлаева, 6. Кадры действительно выглядят жутко – лестница и лифт многоэтажки запачканы кровью. Автор видео отмечает, что квартира в этом доме обошлась не так дорого, но радости от проживания в подобном месте, судя по реакции, у девушки не наблюдается.

- По факту тут один день прожить – не поле перейти. У школьников выпускной? – возмущается жительница Салавата.

В комментариях к посту также появились жители города, знакомые с ситуацией в злополучном доме.

- Ужас сплошной, а не дом. Постоянно все здесь ходят, жарко к нам в подъезд, холодно к нам в подъезд. Все стены исписали, все загадили. Не дом, а проходной двор, - пишет Ульяна Г.

В пресс-службе МВД Башкирии «КП-Уфа» сообщили, что к ним не поступала информация о лужах крови в подъезде и лифте многоэтажки.

Напомним, что похожая ситуация произошла в Башкирии в 2017 году. По версии МВД республики, тогда в лифте в городе Октябрьский застрял пьяный мужчина, который пытался выбраться наружу и разбил себе руку до крови. В 2018 году окровавленный лифт засняли в Уфе.