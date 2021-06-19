Житель Башкирии угнал машину, чтобы не платить до проезд до дома

Пьяный житель Башкирии угнал автомобиль чтобы добраться до дома

38-летний житель Башкирии угнал «Ладу», потому что у него не было денег на проезд до дома.

В полицию обратился 54-летний сибаец, который сообщил о пропаже своей «Лады». На место выехала оперативная группа. Вскоре полицейские вышли на след предполагаемого угонщика.

Жуликом оказался 38-летний местный житель. В день преступления он был пьян и намеревался доехать до соседнего Баймакского района. В один момент угонщик осознал, что у него нет денег на проезд до дома. Рядом он увидел припаркованный автомобиль с ключами в замке зажигания. Мужчина решил воспользоваться ситуацией и угнал «Ладу». В соседнем районе его и задержали полицейские.

В итоге по факту угона полицейские возбудили уголовное дело. Автомобиль передали законному владельцу.