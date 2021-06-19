Погода в Башкирии в воскресенье, 20 июня

В воскресенье в Башкирии ожидается теплая погода

Завтра, 20 июня, в Башкирии возможны небольшие осадки, а температура воздуха днем поднимется до 30 градусов.

По данным Башгидромета, республику ждет относительно теплое воскресенье без сильных осадков. Температура в регионе ночью опустится до +12 градусов, а днем воздух прогреется до +25 градусов. Синоптики предупреждают о возможности лишь небольших осадков, поэтому не стоит готовиться к сильному дождю. Ветер умеренный, но местами ожидаются порывы до сильного.

А вот в столице республики ранним утром ожидаются дожди, но уже к обеду осадки уйдут. Ночью в Уфе похолодает до +22 градусов, а днем потеплеет до +27.

Ранее мы писали о том, что в начале следующей рабочей недели в республике ожидается жаркая погода.