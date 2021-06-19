В Башкирии спасатели помогли туристке, которая упала с семиметровой скалы

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

41-летняя жительница Башкирии упала со скалы в Нуримановском районе республики.

В пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС объяснили, что инцидент произошел в месте, которое туристы называют Красными скалами в Нуримановском районе. Остается неизвестным, из-за чего именно туристка упала с семиметровой высоты. На место происшествия немедленно выехали спасатели и медики.

В итоге пострадавшую пришлось доставать на поверхность с помощью альпинистского оборудования. После этого сотрудники Госкомитета передали женщину прибывшим врачам. О ее состоянии пока ничего неизвестно.

Похожая ситуация произошла в начале июня с туристкой в Белорецком районе. Тогда пострадавшую также пришлось поднимать спасателям. К счастью, для нее все обошлось испугом и туристка даже смогла продолжить горное путешествие.