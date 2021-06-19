В Башкирии растет количество заболевших коронавирусом

В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 19 июня количество выявленных в Башкирии случаев коронавируса увеличилось до 39 972 случаев.

По данным Минздрава Башкирии, только за минувшие сутки в регионе выявили еще 107 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших с начала отчетного периода увеличилось до 39 972 случаев. За сутки по выздоровлению от опасной болезни врачи выписали 148 пациентов.

К сожалению, не обошлось и без смертельных случаев, вызванных ковидом. Так, число умерших из-за коронавируса за сутки увеличилось на трех человек – общее количество жертв болезни в регионе составляет 559 человек.

Напомним, что накануне в Башкирии ужесточили антиковидные правила. Например, с 22 июня будет нельзя посетить некоторые общественные места без сертификата о прививки или справки об отсутствии ковида. Подробнее об этом можно почитать в большом материале «КП-Уфа».