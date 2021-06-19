Жителей четырех деревень Башкирии поили мутной водой, а в одной и вовсе нашли кишечную палочку

Нарушения нашли в нескольких населенных пунктах Фото: Иван ВИСЛОВ

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал данные, которые получил во время выездной проверки в Ишеевском сельсовете Ишимбайского района республики.

По данным ведомства, комплексная проверка началась сразу после майских праздников и закончилась 8 июня. В деревнях и селах Ишеевского сельсовета специалисты проверяли качество питьевой воды, дорог и соблюдение правил сбора и вывоза мусора.

Выяснилось, что местные власти с 2018 года не вели протоколы исследования питьевой воды, поставляемой в населенные пункты. В Ишеево, Канакаево, Ахмерово и Янги-аул показатели мутности воды превышали норму почти в два раза. В деревне Ахмерово специалисты и вовсе нашли в питьевой воде бактерии кишечной палочки.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что на кладбищах в Ишеево, Ахмерово, Канакаево, Янги-Ауле, Востоке и Урняке не были установлены контейнеры для сбора мусора. По всей видимости, старые венки и части гробов (по мусульманским традициям усопших хоронят без них - Ред) попросту хранили неподалеку.

По итогам проверки было составлено два протокола об административных правонарушениях. Сельсовет обязали устранить нарушения до 15 октября 2021 года.