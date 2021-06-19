Молодую уфимку с кольцом в носу подали в розыск

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В Уфе разыскивают 14-летнюю Камиллу Фомину, пропавшую 18 июня.

Поисками и распространением ориентировок пропавшей занимается сообщества «Лиза Алерт». Волонтеры сообщили, что в последний раз местонахождение девочки было известно в минувшую пятницу, 18 июня. После этого она не выходила на связь с близкими.

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и волосы каштанового цвета.

Была одета: черная толстовка с капюшоном, черное трико и черные кроссовки.

Если вы знаете, где сейчас может находиться пропавшая Камилла Фомина, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или волонтерам по бесплатному телефону 8-800-700-54-52.