Появилось жуткое видео момента гибели женщины на остановке в Уфе

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В ГИБДД Башкирии прокомментировали гибель уфимки под колесами автобуса на проспекте Октября.

Смертельный случай произошел вечером в пятницу, 18 октября на остановке «Госцирк». 77-летняя женщина выходила из автобуса, который двигался по 51 маршруту, но в один момент оступилась и упала. После этого несчастную затянуло по колеса тяжелой машины. В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что женщина погибла на месте.

Сейчас автоинспекторы выясняют, из-за чего именно произошел трагический инцидент. Полицейские изъяли видео с места происшествия и допросили водителя автобуса со свидетелями.

Еще одна трагедия с участием автобуса «Башавтотранса» произошла в Уфе весной 2021 года. В начале июля тяжелая машина насмерть сбила пешехода, который внезапно оказался на проезжей части. По словам водителя, он ехал по улице Кольцевой на разрешающий сигнал светофора.