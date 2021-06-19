Cреди брошенных машин на окраине Уфы нашли Audi R8 и Ford Mustang

В Уфе эвакуируют брошенные во дворах автомобили на специальную стоянку Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Уфимская администрация опубликовала список из восьми автомобилей, которые до понедельника эвакуируют на штрафстоянку – среди них есть Audi R8 и Ford Mustang.

В Уфе с недавних пор начали бороться с бесхозным транспортом, брошенным на улицах столицы. Объяснили это тем, что автохлам мешает работе коммунальной техники. Как правило, это старенькие «Жигули» или «Лады», но на этой неделе у коммунальщиков обнаружился очень странный «улов». В официальном документе на сайте мэрии указано, что в Уфе на улице Дагестанской стоит бесхозный спорткар «Audi R8» без номеров. Неподалеку, на улице Мусы Джалиля, нашли еще один необычный автомобиль, который посчитали брошенным – «Ford Mustang GT». Остальной список машин не такой впечатляющий – старая BMW, «Daewoo» «Волга», две «Лады».

Машины будут эвакуированы на платную спецстоянку, поэтому владельцам следует как можно быстрее перепарковать свои авто.