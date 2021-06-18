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Общество18 июня 2021 20:40

Жители Уфы массово пожаловались на химический запах

Экстренные службы и экологи вывели на улицы передвижную лабораторию
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня, 18 июня, жители трех районов Уфы стали массово жаловаться на химический запах в воздухе. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, звонки в экстренные службы поступили от жителей Калининского, Орджоникидзевского и Октябрьского районов города. На данный момент для выяснения источника запаха усилия объединили Роспотребнадзор, министерство экологии республики, Росприроднадзор по Башкирии и экстренные службы.

Как пояснили в МЧС по Башкирии, для замеров проб воздуха по районам города отправилась передвижная лаборатория химико-радиометрического центра госкомитета Башкирии по ЧС. Автомобиль со специальной аппаратурой должен будет проверить превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Напомним, ранее жители Уфы уже замечали резкий химический запах в северной части города. Позднее в минэкологии Башкирии пояснили что это было.