Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернется жара

Фото: Рустем Ахунов

После непродолжительной паузы в Башкирию скоро вновь накроет жара. Синоптики прогнозируют сухую и жаркую погоду уже со следующего понедельника, 22 июня. По данным сервиса Gismeteo, в начале следующей недели столбики термометров днем покажут +25 градусов Цельсия днем и +13 градусов ночью. Но уже на следующий день ожидается резкое повышение температуры до +31 днем и +16 ночью.

В середине следующей рабочей недели жара временно спадет – в среду, 23 июня, прогнозируется +22 днем и до +16 ночью. Однако последующие дни в Башкирии установится жаркая погода. Вплоть до конца недели днем столбики термометров будут подниматься до отметки +29 . А в субботу и воскресенье на фоне такой жары еще и нагрянут грозы.

Почти всю неделю, кроме выходных, на следующей неделе в Башкирии будет солнечно и без осадков. Ветер будет преобладать северный и северо-западный. Возможны порывы до 13 метров в секунду.