В Уфе за взятку осудят бывшего сотрудника исправительной колонии

Обвиняемый частично признал свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший сотрудник ФСИН, работавший в исправительной колонии №13 в Уфе в ближайшее время предстанет перед судом – 38-летнего мужчину обвиняют в получении взятки. Накануне сотрудники Следкома по Башкирии завершили расследование уголовного дела и передали его в суд.

По версии следователей, экс-сотрудник колонии получил от заключенного 20 тысяч рублей за то, чтобы провезти в исправительное учреждение неучтенные продукты питания. По задумке злоумышленников, затем еду должны были продавать другим заключенным. Что именно было в этом «пайке» не сообщается.

В итоге, теперь уже бывший сотрудник ФСИН получил деньги и привез на машине своего коллеги «левые». Сослуживца он попросту ввел в заблуждение, пришли к выводу в Следкоме по Башкирии. Спустя некоторое время обвиняемого раскрыли и уволили – на его след вышли сотрудники службы собственной безопасности УФСИН по Башкирии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый частично признал свою вину, отметили в пресс-службе СКР по Башкирии.