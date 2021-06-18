В Уфе на остановке водитель «НефАЗа» насмерть переехал женщину

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня вечером, 18 июня, в Уфе на остановке «Госцирк» водитель «НефАЗа» переехал пожилую женщину. По предварительным данным, которые озвучили в ГИБДД по Башкирии, пассажирский автобус двигался по 51-му маршруту. При выезде с остановки общественного транспорта водитель не увидел пассажирку и допустил наезд. В результате аварии несчастная скончалась до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Им предстоит разобраться в причинах аварии.

Ранее в ГИБДД по Башкирии сообщали, что в республике с 11 по 17 июня зарегистрировали всего одну аварию с участием пассажирского транспорта. ДТП произошло в Уфе, тогда пострадали два человека.