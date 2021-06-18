Успешная защита диплома как шаг в профессию

Фото: АО «Транснефть – Урал»

Июнь – горячая пора для выпускников вузов, время защиты дипломных работ. Бакалавры и магистранты Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) тоже защищали свои квалификационные работы – но не традиционно в альма-матер, а в стенах АО «Транснефть – Урал».

Хороший опыт

Не совсем обычным было не только место проведения защиты, но и состав экзаменационной комиссии. В нее вошли как профессора и преподаватели вуза, так и специалисты АО «Транснефть – Урал», а возглавлял комиссию генеральный директор предприятия Роман Ковалев.

– Мы должны убедиться, что вы разобрались в предмете и понимаете, что представляет собой работа в системе «Транснефти», – отметил, обращаясь к выпускникам, Роман Ковалев. – Учитывая уровень квалификации профессорско-преподавательского состава, мы, как и всегда, ожидаем увидеть работы хорошего уровня.

Забегая вперед, отметим, что ожидания оправдались: пять выпускников получили оценки «отлично», один – «хорошо». Кстати, четверо обучались в университете по договорам с АО «Транснефть – Урал», еще один – стипендиат ПАО «Транснефть» (ежегодно стипендиатами компании становятся 17 студентов УГНТУ).

Традиция выездной защиты дипломных работ насчитывает почти 50 лет. Причем в ее сохранении и развитии заинтересованы все стороны: и предприятие, и вуз – и, конечно, сами выпускники.

– Во-первых, так студенты могут заявить о себе руководству предприятия. Во-вторых, они получают опыт выступлений, учатся отвечать на вопросы и не теряться, когда их слушает большой коллектив – тем более коллектив профессионалов, – отмечает Борис Мастобаев, заведующий кафедрой «Транспорт и хранение нефти и газа» факультета трубопроводного транспорта УГНТУ. – Важно и то, что для студента получение положительного отзыва о своей работе от таких авторитетных специалистов становится мощным стимулом для дальнейшего развития. Считаю, что продолжать эту традицию крайне необходимо.

Фото: АО «Транснефть – Урал»

Заметим, что защита дипломов на предприятии – это лишь один из множества аспектов взаимодействия АО «Транснефть – Урал» и УГНТУ. Нефтепроводчики помогают вузу в совершенствовании учебной программы, оказывают значительную помощь в развитии – пополнении библиотечных фондов, ремонте помещений, оснащении лабораторий и многом другом. УГНТУ, в свою очередь, является крупнейшим поставщиком кадров для системы «Транснефть», и в первую очередь – для «Транснефть – Урал». Так, из более чем 170 молодых специалистов, которые сейчас трудятся на предприятии, свыше половины составляют выпускники вуза. Многие из них представляли свои выпускные квалификационные работы именно на выездной защите.

От Тихого океана до Балтийского моря

– В отличие от защиты на кафедре, наши специалисты задают вопросы, касающиеся не только теории, но и практической работы. Не совсем привычно для студентов, поскольку они пока не «пощупали» все вживую, но это важно для их становления как будущих профессионалов, – говорит начальник технического отдела АО «Транснефть – Урал» Сергей Зюзюлькин. – Эти студенты одни из лучших на своих специальностях. Такие выпускники нужны в системе «Транснефти». Какие перспективы? Масштаб работы – от Тихого океана и до Балтики. Думаю, работа найдется для каждого.

Члены экзаменационной комиссии не скупились на вопросы: проверяли знание профессиональной терминологии, уточняли, насколько бакалавры и магистранты ориентируются в задачах, касающихся работы магистрального трубопроводного транспорта.

– Было много интересных вопросов. Есть, о чем подумать, над чем еще поработать, – говорит выпускник УГНТУ Александр Панков. – Теперь я буду пробовать поступать в аспирантуру, а также продолжу трудиться на производстве – я оператор товарный, слежу за качеством нефти. Кстати, работа очень помогает мне в научной деятельности.

«Отлично» за свою работу получила единственная девушка среди участников защиты – Дарья Каширина. Впрочем, такая оценка неудивительна: во время учебы она показала самый высокий средний балл – 4,95!

– Я сегодня получила массу впечатлений. В моих дальнейших планах – поступить в магистратуру, и параллельно надеюсь начать работать в «Транснефть – Урал», – говорит Дарья. – Я часто слышала, что девушкам, мол, нечего делать в нефтяной отрасли, но я с этим не согласна. Если есть знания и желание делать карьеру, то никаких преград нет.

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