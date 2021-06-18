В Башкирии огласили приговор «новоуральскому потрошителю», который изнасиловал и убил 11 девочек

Евгений Петров // фото: СК РБ

Салаватский межрайонный суд Башкирии огласил приговор 45-летнему Евгению Петрову – серийному маньяку, более известному как «новоуральский потрошитель». Мужчину, на счету которого 11 жестоких убийств девочек и девушек-подростков, судили за расправу над 16-летней жительницей села Месягутово. Преступление произошло 20 лет назад, в мае 2001 года.

– Увидев 16-летнюю девушку около автовокзала, [Петров] предложил подвезти её до места назначения. В пути он заехал в лесополосу, изнасиловал девушку и задушил её. В последующем тросом привязал труп к автомобилю, вывез в лес и скрылся с места преступления, – озвучили материалы дела в региональной прокуратуре.

Похожим образом маньяк убил и изнасиловал еще с десяток жертв на территории Свердловской области в период с 1998 по 2003 год. В конечном счете Петрова удалось вычислить и поймать. В 2005 году ему дали пожизненный срок в колонии особого режима. За убийство в Башкирии его приговорили к 12 годам лишения свободы.