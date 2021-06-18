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Общество18 июня 2021 16:06

Ульяновский застройщик собирается ввести в Уфе 1 млн кв. м. жилья

Проект компания намерена реализовать за 15 лет
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Уфимское Забелье хочет застраивать ульяновская компания

Уфимское Забелье хочет застраивать ульяновская компания

Ульяновский застройщик DARS Development намерен ввести в Уфе 1 миллион квадратных метров жилья за 15 лет. Девелопер собирается построить многоквартирные дома в районе Забелья. С председателем совета директоров компании Дмитрием Рябовым сегодня, 18 июня, встретился премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

– Республика развивается. Экономика позволяет строить жилье, есть покупательская способность, – отметил чиновник Андрей Назаров. – Мы навели здесь порядок, чтобы соцобъекты появлялись одновременно со сдачей жилья. Хорошо, что коллеги поняли, что Башкортостан – один из немногих регионов РФ, где такой порядок наведен и такие правила существуют.

Руководитель DARS Development Дмитрий Рябов отметил, что проект уфимской застройки предусматривает возведение 70 тысяч «квадратов» жилья ежегодно и обеспечение социальной инфраструктуры. Стартовые инвестиции на подведение инженерных сетей составят 1 млрд рублей. Рябов добавил, что его компания выбрала Башкирию для застройки, потому что здесь «чувствуется поддержка региональных властей».

DARS Development работает на рынке недвижимости с 2001 года. Компания строит жилые комплексы и создает архитектурные проекты в 10 регионах, в том числе и в Москве.