В Башкирии будут судить мужчину, который в ДТП потерял жену и погубил чужих детей

Машина обвиняемого // фото: ГИБДД РБ

В Кумертауском межрайонном суде будут рассматривать дело 30-летнего жителя Зианчуринского района, который в январе текущего года в ДТП потерял жену и погубил чужих детей. По версии следствия, обвиняемый нарушил правила дорожного движения, что и привело к трагедии. Против мужчины возбудили уголовное дело. Он признал вину в инкриминируемом преступлении.

Речь идет о дорожном инциденте, который произошел 9 января на трассе Уфа-Оренбург недалеко от города Кумертау. Обвиняемый ехал за рулем Mitsubishi Lancer, на пассажирском сиденье находилась его семья: жена и сыновья трех, восьми и 12 лет. В какой-то момент мужчина решил пойти на обгон, но не справился с управлением – иномарку занесло, и она вылетела на «встречку», где столкнулась с Hyundai Solaris. Во втором авто, которое после удара буквально выбросило с дороги, тоже находилась семья: помимо супружеской пары, в легковушке сидели их 7-летняя дочь и 8-летний сын.

После удара вторую легковушку выбросило с дороги // фото: ГИБДД РБ

Авария унесла жизни троих человек: 35-летней жены обвиняемого, а также мальчика и девочки из Hyundai. Родители погибших детей получили тяжкий вред здоровью.

Спровоцировавшего аварию мужчину будут судить по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.