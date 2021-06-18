В Башкирии вновь зафиксирован прирост суточных случаев коронавируса

183 жителя Башкирии с подтвержденным коронавирусом лежат в больницах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за прошедшие сутки было зафиксировано 109 случаев коронавируса – на девять больше, чем днем ранее. С начала пандемии инфекцию выявили у 39 865 жителей республики. Об этом 18 июня сообщил региональный Минздрав.

В течение минувших 24 часов по выздоровлению выписались 124 пациента, за все время – 37 768. Еще четыре человека скончались от COVID-19. Общее число жертв инфекции увеличилось до 556.

Прямо сейчас носителями коронавируса являются 1541 жителей Башкирии, 183 из них лежат в больницах: 29 находятся в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, глава республики Радий Хабиров на фоне третьей волны коронавируса ужесточил антиковидные ограничения.