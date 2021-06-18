Житель Башкирии украл лошадей и набил на них инициалы жены

фото: МВД РБ

В Баймакском районе Башкирии сельчанин украл двух лошадей и набил на них инициалы своей жены. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

В мае текущего года в районную полицию обратился 49-летний житель деревни Актау. Он заявил, что две его лошади не вернулись домой. После безуспешных поисков стражи порядка стали понимать, что животных могли похитить. Им удалось выйти на след предполагаемого злоумышленника – 38-летнего мужчины. Когда его доставили в полицейский участок, он не стал отпираться и во всем сознался.

По словам подозреваемого, те самые лошади прибились к его табуну, и он решил присвоить их себе. Для этого он поставил на них тавро – (знак, которым коннозаводчики отмечали своих лошадей) с инициалами супруги. Таким же образом были помечены и все остальные животные в табуне. Задуманное казалось исполненным до тех пор, пока в дверь фермера не постучали сотрудники полиции.

Лошадей в итоге вернули потерпевшему. А против подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.