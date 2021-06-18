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Общество18 июня 2021 13:10

На Башкирию надвигаются заморозки

Температура воздуха в отдельных районах может достигнуть нулевой отметки
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Температура воздуха упадет до 0° в отдельных северо-восточных и горных районах республики

Температура воздуха упадет до 0° в отдельных северо-восточных и горных районах республики

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии ночью и утром 19 июня ожидаются заморозки. Температура воздуха упадет до 0° в отдельных северо-восточных и горных районах республики. Об этом предупредили в региональном Госкомитете по ЧС.

– Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие, – обратилась к жителям аварийная служба. – Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия. Переохлаждение организма – основная причина возникновения простудных заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям.

По данным Башгидромета средняя температура воздуха по республике этой ночью составит 5-10°, днем станет заметно теплее, +22-27°. Существенных осадков не прогнозируется. Западный ветер будет умеренным.