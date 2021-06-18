Запретят ли продавать алкоголь в день школьного выпускного в Башкирии

Выпускные в Башкирии пройдут 26 июня

На следующей неделе, 26 июня, по всей Башкирии пройдут выпускные вечера для школьников, окончивших 9 и 11 классы. В этом году праздничные мероприятия пройдут с соблюдением «антикоронавирусных» ограничений, но все-таки состоятся.

Согласно действующему республиканскому закону, в Башкирии есть дни, когда полностью запрещена продажа алкоголя в магазинах. Ограничения действуют в дни Новогодних каникул весь день 3 января, а 4, 5 и 6 января с 14:00 до 10:00 утра следующего дня. Также нельзя продавать спиртное в магазинах в дни проведения сабантуев, в дни Последнего звонка, в День знаний и День молодежи. В барах и ресторанах алкоголь будет продаваться как обычно.

В законе нет указания на запрет продажи алкоголя в дни школьного выпускного, пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе Госсобрания-Курултая Башкирии. Значит, в этот день спиртное будет свободно продаваться в магазинах.