В Башкирии засняли лося, плавающего в городском парке

Фото: соцсети

Жительница Нефтекамска засняла дикого лося, который плавал в озере Полуденка.

Забавное видео засняли у городского озера Полуденка, расположенного у местной «тропы здоровья». Жители города часто гуляют в парке, который с недавних пор обустроили.

Девушка, заснявшая дикое животное, пришла на берег Полуденки чтобы поснимать тематическую фотосессию. Однако в планы жительницы Нефтекамска неожиданно вмешался дикий лось, который устроил себе водные процедуры прямо на глазах у удивленных людей.

- Слышу, кто-то нырнул. Думаю – человек, а это лось. Представляете, друзья? Вот так вальяжно переплывает и бежит обратно в лес, - комментирует происходящее фотограф.

Также видеороликом поделился и мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев. Он припомнил, что два года назад в городе также засняли дикого лося.