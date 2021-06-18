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Общество18 июня 2021 12:36

В Башкирии засняли лося, плавающего в городском парке

Дикое животное развлекалось в озере Полуденка
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жительница Нефтекамска засняла дикого лося, который плавал в озере Полуденка.

Забавное видео засняли у городского озера Полуденка, расположенного у местной «тропы здоровья». Жители города часто гуляют в парке, который с недавних пор обустроили.

Девушка, заснявшая дикое животное, пришла на берег Полуденки чтобы поснимать тематическую фотосессию. Однако в планы жительницы Нефтекамска неожиданно вмешался дикий лось, который устроил себе водные процедуры прямо на глазах у удивленных людей.

- Слышу, кто-то нырнул. Думаю – человек, а это лось. Представляете, друзья? Вот так вальяжно переплывает и бежит обратно в лес, - комментирует происходящее фотограф.

Также видеороликом поделился и мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев. Он припомнил, что два года назад в городе также засняли дикого лося.