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Общество18 июня 2021 12:14

Один из депутатов башкирского парламента досрочно сложил полномочия

Народный избранник сдал мандат по собственной инициативе
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com

фото: vk.com

Депутат башкирского парламента Флюр Галлямов досрочно сложил свои полномочия. Он сдал депутатский мандат по собственной инициативе. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Он попросил досрочно прекратить его полномочия в связи со сменой места работы, высокой загруженностью и невозможностью полноценно заниматься депутатской деятельностью, – объяснил решение Галлямова спикер парламента Константин Толкачев.

Председатель Курултая поблагодарил народного избранника «за продуктивную работу» и пожелал ему успехов. Поскольку Галлямов избирался по Краснохолмскому одномандатному округу № 43, Калтасинский и Дюртюлинский район, а также город Агидель выберут нового депутата.

52-летний Флюр Галлямов считается одним из самых опытных членов регионального парламента. Он избирался депутатом трех последних созывов.