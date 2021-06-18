Суд остановил работу Сангалыкского диоритового карьера в Башкирии

фото: Светлана Радионова / instagram.ru

В Башкирии суд остановил работу Сангалыкского диоритового карьера. Его деятельность в мае текущего года раскритиковала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она же 17 июня и сообщила в своем инстаграме о судебном решении против предприятия.

– По-хорошему не получилось, – отметила чиновница. – Я уже писала, что руководство самого дорогого в стране щебёночного карьера для соблюдения экологических требований не делает ничего.

По словам Радионовой, в прошлом месяце ее ведомство потребовало от руководства предприятия начать модернизацию вредного производства, а также погасить 10-летнюю задолженность по оплате негативного воздействия на окружающую среду.

– Вместо модернизации мы получили превышение вредных веществ и пыли в воздухе, который выбрасывает предприятие, и игнорирование требований предыдущих проверок. Задолженность по плате […] не погашена, – возмутилась глава Росприроднадзора.

По ее словам, работа Сангалыкского диоритового карьера пока остановлена на 10 суток. Она выразила надежду, что руководство предприятия потратит эти дни «с толком».

Сангалыкский диоритовый карьер находится в Учалинском районе Башкирии, рядом с деревней Мансурово.