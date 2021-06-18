БГМУ не примет в общежитие студентов без справки о прививке от коронавируса

Чтобы попасть в общежитие БГМУ, студенты должны будут вакцинироваться Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов заявил, что с 1 сентября студенты, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не смогут заселиться в общежитие вуза. Об этом он сказал во время брифинга 18 июня.

– Как и все граждане старше 18 лет, большинство наших студентов должны вакцинироваться, – сообщил Павлов. – 1 сентября мы не заселим в общежитие не вакцинированных студентов.

Он также добавил, что среди студентов БГМУ «уровень заболеваемости обычный», однако в общежитиях стали появляться очаги инфицирования. Подобные случаи, подчеркнул ректор, есть «во всех университетах».