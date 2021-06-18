В Башкирии подскочило число семейных очагов заражения COVID-19

Количество семейных очагов в Башкирии выросло более чем на 20% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии фиксируется рост числа семейных очагов заражения коронавирусом. Об этом на профильном брифинге 18 июня сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак.

– По уровню заболеваемости (количеству выявленных случаев в сутки – прим. авт.) мы вышли на апрельские цифры 2021 года, – передала руководитель Роспотребнадзора РБ. – У нас количество семейных очагов выросло более чем на 20%. Люди мигрируют, не соблюдают [санитарный режим], заражают себя, своих близких, формируются очаги. Мы это контролируем.

Казак подчеркнула, что на фоне текущей ситуации с коронавирусом обязательная вакцинация вводиться не будет. Тем не менее она заявила о необходимости привить как можно больше жителей республики: «У госорганов главная задача – защитить основную массу населения, а это значит создать иммунную прослойку: снизить заражаемость и летальность. Это будет возможно только в случае вакцинации 60% от общего количества населения республики».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главный санитарный врач Башкирии: оснований для жестких ограничений или обязательной вакцинации от COVID-19 нет. Но превентивные меры все равно необходимы, отметила Анна Казак [подробнее]

Власти Башкирии пояснили, планируют ли отменить выпускные в школах на фоне COVID-19. Во время праздника будут действовать только санитарные ограничения [подробнее]

Башкирия ограничивает посещение ресторанов, гостиниц и кинотеатров из-за коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин [подробнее]